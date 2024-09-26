Три українські варіанти замість одного російського: як влучно перекласти вислів "быть начеку"

Три влучні українські вислови, які допоможуть уникнути суржику.

Прагнучи вдосконалити володіння українською мовою, ми часто стикаємося з необхідністю замінити звичні російські вирази їхніми українськими відповідниками. Одним з таких випадків є пошук альтернативи до виразу "быть начеку".

На щастя, українська мова пропонує нам кілька влучних варіантів, які не лише передають потрібний зміст, але й збагачують наше мовлення. "Телеграф" поділиться ними з вами.

Українські відповідники до "быть начеку"

Бути напоготові – цей вислів означає бути готовим до дії, перебувати в стані готовності. Наприклад: "Рятувальники завжди мають бути напоготові". Бути насторожі – вживається у значенні бути пильним, уважним, очікувати можливої небезпеки. Наприклад: "В лісі потрібно бути насторожі, щоб не зустрітися з диким звіром". Пильнувати – це дієслово означає уважно стежити, спостерігати за чимось або кимось, бути обережним. Наприклад: "Батьки завжди пильнують за своїми дітьми".

Як вживати ці вислови?

"Бути напоготові" найкраще підходить для ситуацій, коли йдеться про готовність до дії.

"Бути насторожі" більше стосується стану уважності та очікування можливої небезпеки.

"Пильнувати" можна використовувати, коли говоримо про активне спостереження або догляд.

Збагачення словникового запасу українськими відповідниками допомагає нам не лише правильно висловлювати свої думки. Так ми робимо наше мовлення більш вишуканим.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно говорити українською "гостеприимство". Адже саме це слово є калькою з російської та не відповідає нормам української мови.