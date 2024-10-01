На украинском на ночь смотреть не надо: как правильно перевести фразу "на ночь глядя"

Используя эти аутентичные украинские фразы, мы обогащаем наш язык

В нашем языке много интересных высказываний, связанных с вечерним и ночным временем. Однако часто мы употребляем их неправильно, используя кальки с русского языка, как и во многих других случаях.

Как правильно говорить по-украински о ночном времени и поздних вечерних часах? Многие привыкли к русскому изречению "на ночь глядя". Однако в украинском языке есть отличный соответствие.

Как перевести на украинский "на ночь глядя"

По-украински это выражение будет звучать "проти ночи" или реже "навпроти ночи". Эти фразы означают "поздним вечером, перед наступлением ночи".

Примеры употребления:

"не варто проти ночі згадувати про страшні історії",

"не згадуй проти ночі, бо присниться".

Народная мудрость о ночном времени

Украинская народная мудрость советует не принимать важные решения вечером, ведь :

"Ніч — мати, дасть пораду";

"Ранок підкаже, що вечір не скаже."

Эти пословицы напоминают нам, что иногда лучше переспать с мыслью, прежде чем принять решение. А вот выражение "глупа нічь" может показаться странным, но оно не имеет ничего общего с глупостью или безрассудством. На самом деле "глупа нічь" означает позднее время суток.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как удачно перевести русское изречение "быть начеку". Есть три интересных варианта.