"Не вішай носа" – це прісно. Як оригінально підбадьорити українською
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Ця фраза звучить набагато ефектніше і точно запам'ятається
Уявіть собі, що ви опинилися в ситуації, коли потрібно підбадьорити друга, який зовсім занепав духом. Ви вже відкрили рота, щоб сказати звичне "Не вішай носа!", але раптом зупинилися.
Чи є в українській мові більш колоритний вислів? Виявляється, є! І він не просто передає зміст, а й змушує посміхнутися. "Телеграф" пропонує разом зануритися у світ української фразеології та знайти справжні мовні перлини.
Ви коли-небудь замислювалися, чому ми так часто згадуємо ніс, коли хочемо когось підбадьорити? "Не вішай носа", "ніс вище", "не вішай носа на квінту" — здається, цей орган нюху став справжнім барометром настрою.
Українська відповідь "похнюпленим носам"
"Не вешай нос" має чудовий оригінальний відповідник в українській. Це вислів "ховаймо на спід тягар наших бід". Погодьтеся, звучить набагато цікавіше, ніж просто "не вішай носа". Фраза не лише передає зміст, а створює цілу картину, яку можна уявити та навіть спробувати втілити в життя!
Тепер коли захочете підбадьорити когось, забудьте про носи, які висять, і про камені, які падають з душі. Натомість запропонуйте сховати тягар бід під спід!
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