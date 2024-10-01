В Україні затвердили підвищення максимальних цін на електрику: чи це призведе до зростання тарифів

Рішення має збалансувати енергосистему

Рішення про підняття граничних цін на ринку електроенергії прийнято національною комісією, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Йдеться про проєкт постанови "Про граничні ціни на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку".

Про це повідомляє пресслужба регулятора за результатами засідання 1 жовтня.

Зазначається, що з листопада 2024 року регулятор пропонує встановити наступні граничні ціни на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку:

з 00:00 до 07:00 – 5 600 грн/МВт-год;

з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 6 900 грн/МВт-год;

з 17:00 до 23:00 – 9 000 грн/МВт-год;

мінімальна гранична ціна – 10 грн/МВт-год.

У порівнянні з чинною постановою відбудеться підвищення ціни з 5 600 грн до 6 900 грн за МВт-год у часовий проміжок з 11:00 до 17:00. До того ж пропонується залишити без змін максимальні граничні ціни на балансуючому ринку електроенергії.

Нацкомісія вже розпочала регуляторну процедуру щодо перегляду граничних цін на відповідних сегментах енергетичному ринку України. Під час цієї процедури будуть відкриті обговорення, тобто усі зацікавлені учасники ринку електроенергії зможуть надати свої пропозиції та зауваження. Їх оюіцяють розглянути та опрацювати.

Регулятор наголошує, що рішення не вплине на фіксований рівень цін на електроенергію для населення. Перегляд цін зумовлений необхідністю забезпечити умови для комерційного імпорту електроенергії з Європи для покриття можливого дефіциту взимку.

Зауважимо, що рішення має збалансувати енергосистему та забезпечити стабільне електропостачання всіх категорій споживачів.

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