Блэкаут на 5 дней: при каких условиях Украину может накрыть тотальная тьма

Света может не быть 14-16 часов в сутки

Украине грозит масштабный блэкаут в случае атаки на атомные электростанции. Этот сценарий может привести к отключению света на несколько дней по всей стране.

Если Россия выведет из строя хотя бы одну АЭС, то последствия будут ощутимы для всех регионов. Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью Главреду.

Он отметил, что возобновление электроснабжения в таком случае займет не менее 3-4 дней. Первый день будет особенно сложным — свет будут подавать всего на 1-2 часа. Постепенное восстановление до 4-6 часов в сутки будет длиться 4-5 дней.

Харченко подчеркнул, что атомная генерация является основным источником электроэнергии в Украине. Без нее энергосистема просто не может работать. Эксперт отметил, что отсутствует публичная информация о строительстве защитных сооружений для открытых распределительных устройств АЭС в этом году. В то же время, на объектах Укргидроэнерго и Укрэнерго такие работы продолжаются, но их минимальный срок составляет 7-8 месяцев.

Ситуация с гидроэлектростанциями, пострадавшими от летних атак, менее критична. Зимой они не столь важны из-за низкого уровня воды. ГЭС в большинстве своем помогают балансировать систему. К тому же Укргидроэнерго строит защитные сооружения, чтобы снизить риск новых атак.

Отключение света зимой будет зависеть еще и от погоды. При температуре от 0 до +5°C возможны перерывы на 2-4 часа каждый день. Если будет -10…-15°C в течение двух недель, света может не быть 14-16 часов в сутки. Многое зависит от того, как часто и насколько успешно Россия будет атаковать энергетические объекты.

Эксперт отметил, что многие города хорошо готовятся к отопительному сезону. Особо он выделил Киев, Одессу, Львов, Харьков, Херсон, Николаев, Житомир, Полтаву и Винницу. Однако, по его мнению, сложнее всего будет Киеву, Одессе и Харькову из-за их зависимости от внешнего энергоснабжения.

Что касается газа, то Харченко не видит проблем. У Украины есть достаточные запасы и резервы. Газовая генерация в стране почти не развито, кроме некоторых объектов в крупных городах, преимущественно в Киеве.

В будущем Украина планирует построить новые энергетические мощности. Это позволит добавить больше солнечных и ветровых электростанций и снизить цены на электроэнергию. Со временем будут развиваться биогазовые технологии и новые атомные реакторы.

Харченко считает, что через 3-5 лет Украина сможет возобновить экспорт электроэнергии в Европу. Но ближайшие 2-3 года отключения света останутся привычным явлением. Даже конец войны не решит мгновенно все проблемы с электроснабжением.

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