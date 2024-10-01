У Раді назвали області, де взимку буде найскладніша ситуація зі світлом: у чому причина

Дві великі електростанції розташовані на заході України, і основна проблема може бути в тому, як передати електрику на схід

Цієї зими найскладніша ситуація зі світлом очікується у східних областях України. Причина в тому, що від ворожого обстрілу найбільше постраждала генерація саме на сході країни.

Про це заявила народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Інна Совсун в інтерв’ю "Новини. Live". Через руйнування систем передачі може виникнути ситуація, коли є електроенергія, але можливості передати її до східних регіонів не буде.

"Дві великі електростанції розташовані на заході України, і наше завдання передати електрику на схід. У разі руйнування системи передач може виникнути ситуація, коли генерація є, а можливості передати до Харкова немає. Або може бути так, що в деяких регіонах світло є майже цілодобово, а в інших немає. І саме з цієї причини”, – пояснила Совсун.

Також, за її словами, складна ситуація з електропостачанням і у Запоріжжі. Причина в ударах РФ по об’єктах системи енергопередач.

"Звичайно, мінімальні рішення, які можуть зробити місцева влада — поставити турбіни — вони б хоч могли заживити "критичку". Для Харкова це дійсно необхідно, тому що ризики надто високі, що електроенергія в країні буде вироблятися, але передати її до Харкова — буде неможливо", – резюмувала нардеп.

Як повідомляв "Телеграф", в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт вважає, що, попри похмурі прогнози щодо обмежень електроенергії взимку, Україна може уникнути такого сценарію. Але це якщо температура повітря буде від нуля градусів або вищою. Незначні обмеження можуть бути за 10-15 градусів морозу, але не більше трьох діб.