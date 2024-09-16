"Підстав для росту тарифів немає": нардеп вирахував вартість газу та електрики
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Це не стосується цін на воду
Підвищення тарифів на комунальні послуги, зокрема, на газ та світло, цього року не планується. Цьому рішенню сприяє один головний аспект.
Про це повідомив нардеп Олексій Кучеренко в етері Ранок.LIVE. За його словами, справжніх ринкових підстав для зміни цін наразі немає.
"Ціна на газ та світло покриває собівартість виробництва, підвищувати тарифи немає підстав", — наголосив він.
На думку Кучеренка, він не бачить об'єктивних причин для підвищення комунальних тарифів під час війни. Проте у цьому питанні є нюанс, адже "газ під законом, а ціна електроенергії регулюється Кабміном і його постановою".
Додамо, що з 1 червня та до 30 квітня 2025 року ціна на електроенергію в Україні становить 4,32 грн/кВт*год для всіх побутових споживачів. Ціна на газ від "Нафтогазу" фіксована — 7,96 грн за кубометр.
Нагадаємо, в одному з великих міст Київщини зросте тариф на воду майже у двічі з 1 жовтня. За даними місцевого водоканалу, діючі ціни вже давно є нерентабельними, оскільки вони не переглядалися з 2022 року. Подорожчання торкнеться послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.
Раніше "Телеграф" розповідав, скільки українці платитимуть за комуналку восени та які послуги можуть здорожчати.