"Підстав для росту тарифів немає": нардеп вирахував вартість газу та електрики

Це не стосується цін на воду

Підвищення тарифів на комунальні послуги, зокрема, на газ та світло, цього року не планується. Цьому рішенню сприяє один головний аспект.

Про це повідомив нардеп Олексій Кучеренко в етері Ранок.LIVE. За його словами, справжніх ринкових підстав для зміни цін наразі немає.

"Ціна на газ та світло покриває собівартість виробництва, підвищувати тарифи немає підстав", — наголосив він.

На думку Кучеренка, він не бачить об'єктивних причин для підвищення комунальних тарифів під час війни. Проте у цьому питанні є нюанс, адже "газ під законом, а ціна електроенергії регулюється Кабміном і його постановою".

Додамо, що з 1 червня та до 30 квітня 2025 року ціна на електроенергію в Україні становить 4,32 грн/кВт*год для всіх побутових споживачів. Ціна на газ від "Нафтогазу" фіксована — 7,96 грн за кубометр.

Нагадаємо, в одному з великих міст Київщини зросте тариф на воду майже у двічі з 1 жовтня. За даними місцевого водоканалу, діючі ціни вже давно є нерентабельними, оскільки вони не переглядалися з 2022 року. Подорожчання торкнеться послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки українці платитимуть за комуналку восени та які послуги можуть здорожчати.