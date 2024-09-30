Забезпечити 10 годин звʼязку без світла не вийде: оператори пояснили чому

Мобільні оператори модернізують свої мережі

Українські мобільні оператори не зможуть виконати вимогу щодо забезпечення роботи базових станцій (БС) без зовнішнього електропостачання протягом 10 годин. "Київстар", Vodafone та lifecell у спільній заяві назвали це нереалістичним.

Про це пише "Економічна правда" з посиланням на співрозмовників серед мобільних операторів. Зазначається, що вони не підбираючи слів, називали відповідне розпорядження Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій, радіочастотного спектра та послуг поштового зв’язку абсурдним.

Процес модернізації мережі мобільного зв’язку почався після перших обстрілів росіянами української енергосистеми у 2022 році. За два роки оператори інвестували в автономність роботи обладнання мільярди гривень, встановлюючи додаткові акумуляторні батареї та генератори.

У ході модернізації мереж оператори орієнтувалися на розпорядження НЦУ від 20 лютого 2024 року. Відповідно до нього БС повинні мати резервне живлення для роботи протягом щонайменше 4 години. До кінця листопада ця вимога мала виконуватися на половині БС, а до кінця червня 2025 року – на 75% веж.

Згідно з липневими вимогами НЦУ, оператори повинні в стислі терміни збільшити автономну роботу більшої кількості БС у 2,5 раза. 1 жовтня 60% з 36 тис. БС операторів мобільного зв'язку мають працювати щонайменше 10 год без електроенергії.

"Ніхто у світі не зміг би виконати прописані вимоги до 1 жовтня. Це надзвичайно масштабні обсяги роботи", – заявив технічний директор "Київстару" Володимир Лутченко.

Зазначається, що одна з головних перешкод для виконання оновлених вимог щодо автономної роботи — брак часу. Більшість батарей оператори купують у Китаї, а доставити їх в Україну морем наразі неможливо. Схожі процедури відбуваються з купівлею генераторів.

"Мінімальний термін доставки обладнання в Україну становить 120 днів. Під час попередніх замовлень ми орієнтувалися на терміни з минулого розпорядження НЦУ. Складно передбачати блискавичну зміну умов роботи постачальників та підрядників і збільшити все в рази за короткий термін", – розповідають у Vodafone.

Отримане обладнання потрібно змонтувати. За підрахунками ЕП, у найближчі місяці робочі команди операторів мають встановити понад 100 тис. акумуляторних батарей.

"Часто такі роботи виконують підрядники, але зараз вони бояться виїжджати на об’єкти через працівників ТЦК. Це ще більше затягує процес переобладнання", – каже представник одного з операторів.

У ході модернізації БС недостатньо встановити акумулятори. Операторам необхідно модернізувати кліматичні шафи для розміщення більшої кількості батарей. Ці шафи забезпечують підтримання сталої температури, необхідної для зарядки акумуляторів на основі літію, які найчастіше купують компанії.

Якщо БС розташована на даху житлового будинку, то додаткові акумулятори можуть впливати на його конструкцію. Усе це потрібно перевіряти та прораховувати.

"Лише в Київській області наша компанія має понад 2,5 тисячі об’єктів. Якщо уявити, що на кожному з них встановлені генератори, то для їх обслуговування потрібно найняти 2 тисячі фахівців. Генератори не можуть працювати безконтрольно і без заправки", – наголошують у Vodafone.

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