В Умань з'їхалося понад 30 тисяч хасидів: як у них проходить святкування Нового року (фото і відео)

Для вірян настане 5785 рік

В Умані на Черкащині розпочинається святкування юдейського Нового року — Рош га-Шана. Хасиди перевдягаються у білий одяг та готуються до молитви.

"Телеграф", посилаючись на видання "DW Україна" розповість та покаже, як це відбувається.

Що відомо про свято Рош га-Шана

Слід зазначити, що Рош га-Шана — свято початку нового року для усіх, хто сповідує юдаїзм. Відзначають 1 та 2-го тішрею, що зазвичай припадає на період від середини вересня — початок жовтня. За традицією цей день не може припадати на неділю, середу чи п'ятницю. Цьогорічне свято припадає з вечора 2 жовтня до 4 жовтня. Для вірян настане 5785 рік. Обрахунок провадять від часу створення світу Богом за Торою.

Скільки хасидів прибуло в Україну

Станом на ранок 2 жовтня в Україну вже прибули 30 тисяч хасидів на святкування Рош га-Шана. Свято у них 4 жовтня, тож може бути ще більша кількість. До слова, кількість хасидів, яка зараз в Умані — це більш ніж третина всього населення міста. Проте понад 14 тисяч паломників-хасидів не змогли потрапити до Умані через ракетну атаку Ірану.

Святкування Рош га-Шана поки триває без суттєвих порушень. У зоні паломництва цілодобово чергує Зведений загін ДСНС

Представниця ДСНС розповіла для Новини.LIVE, що до цього загону входять рятувальники, пожежники, кінологи, медики, хіміки та водолази. Усі вони мають свої завдання. Разом із фахівцями працюють волонтери, які допомагають спілкуватися з хасидами іноземною мовою.

Вперше цьогоріч до патрулювання долучили кінологів. Службові собаки обстежують прилеглих територій до будівель масового скупчення людей, а в разі виявлення підозрілих предметів — подають сигнал провіднику-кінологу.

Видання показало, як проходить церемонія молитви в зоні паломництва в Умані. Хасиди моляться, йдучи містом та визираючи з вікон. У кожного паломника є своя книга з молитвами.

Як Умань стала центром паломництва хасидів

Паломництво здійснюється щорічно в часі на Рош га-Шана до могили цадика Нахмана Брацлавського — проповідника хасидизму та правнука по маминій лінії Баал Шем Това.

Цадик Нахман 1802 року відвідав уманське кладовище, де були поховані євреї, що загинули під час гайдамацького повстання 1768 року, яке вирізнялося вбивствами євреїв, римо-католиків, греко-католиків. У 1810 році цадик Нахман, хворий на сухоти, оселився в Умані, саме неподалік могил вбитих євреїв. Він говорив: "Душі померлих там за віру очікують мене". Нахман помер 16 жовтня 1810 року.

Останньою волею було поховати його поруч із могилами євреїв в Умані. Своїм учням він заповідав: якщо відвідати його могилу на Рош га-Шана, молитися 10 псалмів і пожертвувати на благодійність, то Нахман Брацлавський докладе всіх зусиль для спасіння душі.

Паломництво до могили Нахмана відбувається впродовж кількох століть, проте з перервами на радянську і нацистську окупації. Деякі євреї бажали перенести останки Нахмана до Єрусалима, що пообіцяв виконати 1993 року Леонід Кравчук, однак це суперечить останній волі цадика і бажанню громади хасидів.

Раніше "Телеграф" писав, що соцмережами розлетілося відео того, в якому стані були автобуси, які привезли хасидів до Умані. А також розповідали, скільки місто заробляє на них.