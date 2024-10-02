В Умань съехалось более 30 тысяч хасидов: как у них проходит празднование Нового года (фото и видео)

Для верующих наступит 5785 год

В Умани в Черкасской области начинается празднование иудейского Нового года — Рош ха-Шана. Хасиды одеваются в белую одежду и готовятся к молитве.

"Телеграф", ссылаясь на издание "DW Украина", расскажет и покажет, как это происходит.

Что известно о празднике Рош ха-Шана

Следует отметить, что Рош ха-Шана — праздник начала нового года для всех, кто исповедует иудаизм. Отмечают 1 и 2-ю тишрею, обычно приходится на период с середины сентября — начало октября. По традиции этот день не может приходиться на воскресенье, среду или пятницу. Нынешний праздник выпадает с вечера 2 октября по 4 октября. Для верующих наступит 5785 год. Расчет производят со времени сотворения мира Богом за Торой.

Сколько хасидов прибыло в Украину

По состоянию на утро 2 октября в Украину уже прибыли 30 тысяч хасидов на празднование Рош ха-Шана. Праздник у них 4 октября, так что может быть еще большее количество. К слову, количество хасидов, которое сейчас в Умани — это более трети всего населения города. Однако более 14 тысяч паломников-хасидов не смогли попасть в Умань из-за ракетной атаки Ирана.

Празднование Рош ха-Шана пока продолжается без существенных нарушений. В зоне паломничества круглосуточно дежурит Сводный отряд ГСЧС

Представитель ГСЧС рассказала для Новости.LIVE, что в этот отряд входят спасатели, пожарные, кинологи, медики, химики и водолазы. Все они имеют свои задачи. Вместе со специалистами работают волонтеры, которые помогают общаться с хасидами на иностранном языке.

Впервые к патрулированию приобщили кинологов. Служебные собаки обследуют прилегающих территорий к зданиям массового скопления людей, а в случае обнаружения подозрительных предметов подают сигнал проводнику-кинологу.

Издание показало, как проходит церемония молитвы в паломничестве в Умани. Хасиды молятся, идя по городу и выглядывая из окон. У каждого паломника есть своя книга с молитвами.

Как Умань стала центром паломничества хасидов

Паломничество осуществляется ежегодно на Рош ха-Шана к могиле цадика Нахмана Брацлавского — проповедника хасидизма и правнука по маминой линии Баал Шем Това.

Цадик Нахман в 1802 году посетил уманское кладбище, где были похоронены евреи, погибшие во время восстания гайдамака 1768 года, отличавшееся убийствами евреев, римо-католиков, греко-католиков. В 1810 году цадик Нахман, больной туберкулезом, поселился в Умани, именно неподалеку от могил убитых евреев. Он говорил: "Души умерших там за веру ждут меня". Нахман скончался 16 октября 1810 года.

Последней волей было похоронить его рядом с могилами евреев в Умани. Своим ученикам он завещал: если посетить его могилу на Рош ха-Шана, молиться 10 псалмов и пожертвовать на благотворительность, то Нахман Брацлавский приложит все усилия для спасения души.

Паломничество к могиле Нахмана происходит на протяжении нескольких столетий, однако с перерывами в советскую и нацистскую оккупации. Некоторые евреи желали перенести останки Нахмана в Иерусалим, пообещавший выполнить в 1993 году Леонид Кравчук, однако это противоречит последней воле цадика и желанию общины хасидов.

Ранее "Телеграф" писал, что соцсетями разлетелось видео того, в каком состоянии находились автобусы, привезшие хасидов в Умань. А также рассказывали, сколько город зарабатывает на них.