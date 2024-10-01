Ціни космічні: в Умань з’їжджаються хасиди, скільки місто заробляє на них (відео)

Усі паломники платять туристичний збір розміром 27-40 доларів

В Умань на святкування Рош ха-Шана (іудейського Нового року) станом на ранок вівторка, 1 жовтня, прибуло вже 14 тисяч хасидів. Очікується, що цього року до Умані приїде вдвічі більше паломників, ніж минулого.

Про прибуття 14 тисяч хасидів до Умані повідомила Об’єднана єврейська громада України. Там наголосили, що кожен паломник при в’їзді до міста проходить перевірку на спеціальних блокпостах.

Тим часом у TikTok з’явився ролик із підрахунками, скільки Умань заробляє на паломництві хасидів. Його опублікувала блогер Аліна Золотухіна. За її словами, одну кімнату на тиждень здають за суму від 2 тисяч доларів, але іноді за одне ліжко просять 2500 доларів.

Інші розцінки для паломників в Умані на період Рош ха-Шана:

найдорожчий номер у готелі коштує 30 тисяч доларів;

стартовий пакет мобільного зв’язку для хасидів — 10-25 доларів;

5-літрова пляшка води у дні паломництва коштує 3-5 доларів;

0,5 літра кока-коли — 1-4 долари;

шматочок піци — 4 долари.

"Просто стати з колою та водою не можна. Для цього потрібно відкрити ФОП та орендувати ділянку. Ціна оренди стартує від шести тисяч грн за квадратний метр, утримувати невеликий торговий намет коштує 40 тис. грн", — пояснила блогер.

Крім того, усі паломники платять туристичний збір розміром 27-40 доларів. Без його сплати не можна пройти на територію святкування.

Для довідки: хасиди прагнуть хоч раз у житті побувати на могилі Раббі Нахмана із Брацлава, одного із засновників хасидизму, яка знаходиться в Умані. Вони їдуть цілими громадами, часто з дітьми. Масове паломництво починається приблизно за 4 дні до свята. Одна з головних проблем в Умані в ці дні — прибирання сміття, хасиди залишають просто гори мотлоху.

Як повідомляв "Телеграф", нещодавно по соцмережах розлетілося відео того, в якому стані були автобуси, які привезли хасидів до Умані. На кадрах можна побачити купи сміття, що лежать на підлозі, і залишки їжі.