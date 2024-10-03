Відхід ЗСУ з Вугледару: як це відбувалося та де тепер сконцентрують зусилля росіяни

Ворог не зміг оточити місто

У середу, 2 жовтня, ЗСУ офіційно вийшли з Вугледару згідно з наказом командування. Відступ відбувся організовано, й жодна одиниця української техніки не потрапила до рук ворога.

Як розповів очільник Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі "Ми-Україна", бої за Вугледар тривали з листопада 2022-го року. Росіяни так і не змогли оточити місто.

За цей час значно зруйнована як інфраструктура міста, так і його будівлі. До початку повномасштабного вторгнення там проживало близько 17 тисяч людей, які змушені були залишити місто. Зараз у Вугледарі лишилося близько 100 осіб, які відмовилися від евакуації.

За словами Тимочка, хоча росіяни, ймовірно, намагатимуться максимально використати захоплене місто, вони зіткнуться з серйозними викликами. Найбільші — відсутність інфраструктури та наближення зимового періоду.

"Завдання росіян не у захопленні Вугледару, а просування по лінії Вугледар-Курахове-Покровськ. І зараз, швидше всього, всю інтенсивність бойових дій вони перенесуть в район Курахове, Селидове. Їм важливо туди зайти і вийти на лінію Курахівського водосховища, щоб потім з півдня виконувати задачу з захоплення Донецької області, адже це їх основна ціль", — резюмував Тимочко.

Як писав "Телеграф", аналітики Американського інституту вивчення війни (ISW) оцінили, що дасть росіянам захоплення Вугледару. Вони назвали причини, чому це навряд чи кардинально змінить хід наступальних операцій на заході Донецької області.