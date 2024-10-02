Що дасть росіянам захоплення Вугледару: оцінка аналітиків ISW

Місто повністю ще не перейшло під контроль окупантів

Росіяни докладають максимум зусиль для захоплення Вугледару, проте навіть якщо місто повністю перейде під їхній контроль, це навряд чи кардинально змінить хід наступальних операцій на заході Донецької області.

Таку оцінку дають аналітики Американського інституту вивчення війни (ISW). Здебільшого вони ґрунтують свої висновки на тому, що Вугледар не є особливо важливим логістичним вузлом. До того ж російські війська контролювали більшість основних доріг, що ведуть до Вугледара ще до жовтня 1, що означає, що вони вже мали можливість певною мірою перекрити українське матеріально-технічне забезпечення на цій ділянці фронту.

"Вугледар також розташований приблизно в 30 кілометрах на південь від нинішніх основних зусиль Росії на Покровському напрямку, тому російським військам доведеться маневрувати через 30 кілометрів відкритої місцевості, щоб суттєво підтримувати наступальні операції на південний схід від Покровська", — пояснили в ISW.

Крім того, Вугледар розташований за 23 кілометри на південь від автомагістралі H-15, яка тягнеться між містом Донецьк і прикордонною територією Донецької та Запорізької областей. Проте російським військам потрібно буде просуватися по відкритій місцевості протягом майбутнього сезону сльоти, щоб дістатися до шосе.

Так званий "радника голови ДНР" Ігор Кімаковський казав, що ґрунтова дорога, якою українські сили могли відійти з Вугледара, незабаром стане непридатною для використання через багнюку. Цілком імовірно, що російські сили будуть зіткнуться з подібними проблемами, якщо незабаром відновлять механізовані штурми в цьому районі.

Як повідомляв "Телеграф", представники 72-ої бригади, яка утримує Вугледар, ввечері 1 жовтня заявили, що бої за Вугледар продовжуються, а місто остаточно захоплене не було. При цьому українські війська не одержували наказу на відступ.