Выход ВСУ из Угледара: как это происходило и где теперь сконцентрируют усилия россияне

Враг не смог окружить город

В среду, 2 октября, ВСУ официально вышли из Угледара согласно приказу командования. Отступление состоялось организованно, и ни одна единица украинской техники не попала в руки врага.

Как рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире "Мы-Украина", бои за Угледар продолжались с ноября 2022 года. Россияне так и не смогли окружить город.

В настоящее время значительно разрушена как инфраструктура города, так и его здания. До начала полномасштабного вторжения там проживало около 17 тысяч человек, вынужденных покинуть город. Сейчас в Угледаре осталось около 100 человек, отказавшихся от эвакуации.

По словам Тимочко, хотя россияне, вероятно, постараются максимально использовать захваченный город, они столкнутся с серьезными вызовами. Самые большие – отсутствие инфраструктуры и приближение зимнего периода.

"Задача россиян не в захвате Угледара, а продвижение по линии Угледар-Курахово-Покровск. И сейчас, скорее всего, всю интенсивность боевых действий они перенесут в район Курахово, Селидово. Им важно туда зайти и выйти на линию Кураховского водохранилища, чтобы потом с полдня выполнять задачу по захвату Донецкой области, ведь это их основная цель", — резюмировал Тимочко.

Как писал "Телеграф", аналитики Американского института изучения войны (ISW) оценили, что даст россиянам захват Угледара. Они назвали причины, почему это вряд ли кардинально изменит ход наступательных операций на мероприятии Донецкой области.