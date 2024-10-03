Прогноз війни до кінця року: експерт розповів, що ще спробують захопити росіяни (карти)

Є як песимістичний, так і оптимістичний сценарії

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко дав прогноз щодо війни до кінця 2024 року. Він назвав основні цілі росіян.

Найближчими місяцями ворог продовжить наступ на Покровському та Курахівському напрямках, а метою ракетного обстрілу залишатиметься енергетика України, сказав Коваленко в коментарі для ТСН.ua. Також росіяни, ймовірно, продовжать обстріл прикордоння та інших міст, по яких б’ють і зараз.

"Для них буде завдання закрити питання по місту Селидове. Тобто до кінця року вони намагатимуться штурмувати південний фланг для наступу на Покровськ, а також створити умови для наступу на Курахове. До кінця цього року розпочати безпосередньо наступ на Курахове та Покровськ. Це їх основні завдання", — зазначив оглядач.

Також не можна виключати, що росіяни спробують вийти на лівий берег річки Оскіл Лімано-Куп’янської осі. Метою є створення загрози для Куп’янська Харківської області.

"Тобто вони можуть просуватися до лівого берега, щоб потім створити з півдня вихід на Куп’янськ. Звісно, будуть продовжуватись бойові дії в Торецьку. Вони будуть намагатися закрити до кінця року питання з цим містом. Не виключаю того, що окупанти активізуються і на півдні. Будуть намагатися завершити те, що не завершили влітку, те, що їм не вдалося зробити — "зрізати" Роботинський виступ, відкрити напрямок на Гуляйполе, а також просунутись на межі Запорізької та Донецької областей", — додав Коваленко.

Однак те, що росіяни можуть ставити для себе такі цілі, ще не означає, що їх досягнуть. Поряд із песимістичним, є й оптимістичний сценарій розвитку подій.

"Як варіант – Торецьк і Покровськ до кінця року не захоплять. Це оптимістичний сценарій. Песимістичний – якщо станеться навпаки. Я дотримуюсь оптимістичного сценарію – росіянам не вдасться захопити Покровськ та Мирноград до кінця цього року", – резюмував Коваленко.

Як повідомляв "Телеграф", волонтер та аналітик проєкту DeepState Роман Погорілий назвав місто, на якому росіяни сконцентрують свої зусилля після захоплення Вугледара. Вони мріють відкрити "воріт" на Дніпропетровську область.