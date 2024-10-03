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Прогноз війни до кінця року: експерт розповів, що ще спробують захопити росіяни (карти)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Олександр Коваленко Новина оновлена 03 жовтня 2024, 08:16
Олександр Коваленко. Фото Колаж "Телеграфу"

Є як песимістичний, так і оптимістичний сценарії

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко дав прогноз щодо війни до кінця 2024 року. Він назвав основні цілі росіян.

Найближчими місяцями ворог продовжить наступ на Покровському та Курахівському напрямках, а метою ракетного обстрілу залишатиметься енергетика України, сказав Коваленко в коментарі для ТСН.ua. Також росіяни, ймовірно, продовжать обстріл прикордоння та інших міст, по яких б’ють і зараз.

"Для них буде завдання закрити питання по місту Селидове. Тобто до кінця року вони намагатимуться штурмувати південний фланг для наступу на Покровськ, а також створити умови для наступу на Курахове. До кінця цього року розпочати безпосередньо наступ на Курахове та Покровськ. Це їх основні завдання", — зазначив оглядач.

Також не можна виключати, що росіяни спробують вийти на лівий берег річки Оскіл Лімано-Куп’янської осі. Метою є створення загрози для Куп’янська Харківської області.

"Тобто вони можуть просуватися до лівого берега, щоб потім створити з півдня вихід на Куп’янськ. Звісно, будуть продовжуватись бойові дії в Торецьку. Вони будуть намагатися закрити до кінця року питання з цим містом. Не виключаю того, що окупанти активізуються і на півдні. Будуть намагатися завершити те, що не завершили влітку, те, що їм не вдалося зробити — "зрізати" Роботинський виступ, відкрити напрямок на Гуляйполе, а також просунутись на межі Запорізької та Донецької областей", — додав Коваленко.

Однак те, що росіяни можуть ставити для себе такі цілі, ще не означає, що їх досягнуть. Поряд із песимістичним, є й оптимістичний сценарій розвитку подій.

"Як варіант – Торецьк і Покровськ до кінця року не захоплять. Це оптимістичний сценарій. Песимістичний – якщо станеться навпаки. Я дотримуюсь оптимістичного сценарію – росіянам не вдасться захопити Покровськ та Мирноград до кінця цього року", – резюмував Коваленко.

Як повідомляв "Телеграф", волонтер та аналітик проєкту DeepState Роман Погорілий назвав місто, на якому росіяни сконцентрують свої зусилля після захоплення Вугледара. Вони мріють відкрити "воріт" на Дніпропетровську область.

Теги:
#Війна #Прогноз #Олександр Коваленко