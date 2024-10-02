Як змінився Вугледар за роки війни: від мирного життя до суцільних руїн (фото, відео)

Як виглядав Вугледар раніше і тепер — до та після вторгнення

У середу, 2 жовтня, ЗСУ офіційно вийшли з Вугледару згідно з наказом командування. Росіяни, які 2,5 роки не полишали спроб окупувати місто, увійшли в суцільні руїни. Навряд чи у Вугледарі знайдеться хоч 1 цілий будинок, адже армія РФ щодня цілеспрямовано знищувала інфраструктуру. Так 15-тисячне містечко (за населенням це десь як Бучач Тернопільської області або Жашків на Черкащині) перетворилось на суцільні руїни, а проживає там тільки 107 людей. Вони відмовились від евакуації.

Місто було засноване у 1964 році як шахтарське селище і спочатку називалось Південним Донецьком. Згодом його перейменували.Назва "Вугледар" походить від слів "вугілля" і "дар", що вказує на головне природне багатство регіону — вугілля. Як типове радянське шахтарське місто, Вугледар мав характерну архітектуру з багатоповерховими будинками та широкими вулицями.

Поки сюди не прийшов "рускій мір", Вугледар був перспективним містом, у якому впроваджували соціальні ініціативи та популяризували культуру. Населення було переважно російськомовним — близько 70% мешканців визначали російську як рідну мову, українську називали рідною 28% респондентів.

Щоб зрозуміти масштаб руйнувань, які спіткали Вугледар, варто порівняти, яким місто було до війни і яким стало зараз. Ось декілька прикладів.

Пам'ятний знак при в'їзді у Вугледар, 2017 рік.

Місто всіяне уламками. 25 квітня 2024 року

Пам'ятник Т.Г. Шевченку у Вугледарі, 2000 рік.

Зруйнована багатоповерхівка, квітень 2024 року.

На новорічно-різдвяні свята. 2021 рік.

Знищена автівка на подвір'ї багатоповерхівки. 2024 рік.

Також пропонуємо до перегляду кілька відео, яким було місто напередодні повномасштабного вторгнення, та яким стало після так званого "визволення".

Яким місто було до повномасштабного вторгення Росії в Україну:

Раніше "Телеграф" також розповідав, що дасть росіянам захоплення Вугледару. Аналітики ISW дали оцінку.