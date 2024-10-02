Втрата Вугледара показала скрутне становище України, - AP

Гальмування надання дозволу на далекобійні удари призводить не лише до численних жертв серед мирних жителів

Падіння Вугледара не змінить хід війни, але ця втрата ілюструє загальне погіршення ситуації для України. Зокрема і через "тверді червоні лінії Заходу".

Про це пише Apnews із посиланням на думки військових чиновників та аналітиків. Видання зазначає, що окупація Вугледара стала лише одним із численних тактичних здобутків росіян цього року, який почався із захоплення Авдіївки.

"Падіння Вугледара — це мікрокосм скрутного становища України в цій главі майже трирічної війни. Воно відображає відмову США надати Україні дозвіл на нанесення ударів по цілях у глибині території Росії, не даючи Києву знизити можливості Москви", – йдеться у публікації.

Видання наголошує, що домінування Росії в небі дає їй змогу вдосконалювати свої плануючі авіабомби, на які Україна не має ефективної відповіді. І це накладається на труднощі із мобілізацією, через що на фронті не вистачає солдатів.

"Основна тактика (росіян) полягала в тому, щоб оточити нас з флангів, і вони робили це постійно протягом шести-семи місяців постійними атаками з повітря — завдяки цій тактиці вони встигли вичерпати наші ресурси, тому що ми не маємо стільки як у них", – розповів Арсеній Прилипка, керівник пресслужби 72-ї бригади, яка з серпня 2022 року захищала Вугледар.

Також у матеріалі видання йдеться, що Росія випускає в середньому близько 120 авіаційних бомб на день, приблизно 3000 на місяць. Україна домагалася дозволу США на удари по глибині Росії, але так і не отримала його. Тож російські аеродроми та склади бомб залишаються в безпеці.

Гальмування надання дозволу на далекобійні удари призводить не лише до численних жертв серед мирних жителів, а й до втрат населених пунктів і наших бійців, які віддають життя за кожен сантиметр землі.

Захоплення Вугледару — що відомо

Вугледар — це місто у Волноваському районі Донецької області. Воно знаходиться приблизно за 57 кілометрів від Донецька. Оборонна операція у цьому районі тривала протягом двох років.

Останніми тижнями ситуація біля Вугледару погіршилася. Фіксувалося перекидання сил ворога до міста.

Минулого тижня у ЗМІ повідомили, що 72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців могла розпочати тактичний вихід із Вугледару. Проте пізніше бійці бригади спростували це.

Днями росіяни заявили про захоплення міста. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували геолокаційні кадри та підтвердили, що війська РФ окупували Вугледар.

У середу, 2 жовтня, ЗСУ офіційно вийшли з Вугледару згідно з наказом командування.

Раніше "Телеграф" писав, як змінився Вугледар за три роки війни.