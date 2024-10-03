Представники ТЦК порушують права людини: що робити в такому випадку

Юристи радять зробити два дзвінки

Під час перевірки документів представники ТЦК та СП можуть вручити повістку військовозобов'язаному громадянину. Однак у повістці має бути вказана певна інформація.

Про це розповіли адвокати Руслан Мельник і Євген Камишев для УНІАН. Відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", військовозобов'язані чоловіки отримують повістки, які повинні містити чітко визначені реквізити, а саме:

прізвище, ім’я та по батькові та дата народження громадянина, якому адресована повістка;

найменування територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що видав повістку;

мета виклику до територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

місце, день і час явки за викликом;

підпис (електронний цифровий підпис) посадової особи, яка видала (сформувала) повістку;

реєстраційний номер повістки;

роз’яснення про наслідки неявки та про обов’язок повідомити про причини неявки.

Якщо чоловік ігнорує повістку, територіальний центр комплектування має право звернутися до поліції для його адміністративного затримання. Поліція розшукує особу протягом 5 днів, а якщо це не вдається, ТЦК надсилає вимогу з’явитися у військкомат рекомендованим листом.

Що робити, якщо ТЦК перевищує повноваження

Адвокати рекомендують, що якщо співробітники ТЦК починають порушувати права громадянина, важливо діяти чітко. Перший крок — зробити два дзвінки: до поліції та до ВРП. Коли поліція приїде на місце події, можна подати заяву про правопорушення з боку працівників ТЦК.

Це допоможе зафіксувати ситуацію, а також забезпечить правовий захист від можливих неправомірних дій з боку представників військкомату.

Раніше "Телеграф" писав, що таке бойова повістка, хто її вручає та яке покарання за неявку до ТЦК. У документі повинна бути вказана певна інформація.