Вручення повістки на вулиці: що потрібно знати

При собі бажано мати паспорт та військово-обліковий документ

В умовах воєнного стану військовозобов'язані українці можуть отримати повістку не лише вдома, а й на вулиці. Згідно з чинним законодавством, є чіткий порядок цієї процедури.

Спочатку представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який має повноваження вручати повістки, повинен зупинити громадянина та представитися. Обов'язково уповноважений зобов’язаний повідомити громадянина про мету зупинки та причину звернення, пише ТСН.

На вимогу громадянина, представник ТЦК повинен показати своє посвідчення, що підтверджує його повноваження. Громадянин, у свою чергу, може пред’явити свій паспорт та військово-обліковий документ (зокрема в електронній формі).

Якщо чоловік підлягає мобілізації відповідно до чинного законодавства, йому вручають повістку.

Нагадуємо, які дані має містити повістка:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та дата народження особи, якій адресована повістка;

найменування ТЦК або відповідного підрозділу, який видав повістку;

мета виклику до ТЦК;

місце, день і час явки за викликом;

підпис посадової особи, яка видала повістку, та дата підпису;

реєстраційний номер повістки.

Зазначимо, якщо людині дають повістку особисто в руки, вона вважається врученою, якщо особа поставила підпис. Також обов’язковою умовою вручення повістки є підпис уповноваженої особи та печатка.

Раніше "Телеграф" писав, за яких умов повістка поштою вважається врученою. Навіть без підпису одержувача, її вважають дійсною.