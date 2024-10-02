Що таке бойова повістка, хто її вручає та яке покарання за неявку до ТЦК

У документі повинна бути вказана певна інформація

Після проходження військово-лікарської комісії військовозобов'язаному громадянину можуть вручити "бойову" повістку, якщо той придатний до служби. Видавати мобілізаційне розпорядження мають виключно територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Про це йдеться у матеріалі "Факти". Зазначається, що існує чотири види повісток: для уточнення даних, на медкомісію, мобілізаційне розпорядження (бойова повістка) та для призову на строкову службу.

Під час мобілізації видаються лише три перші види. Так звана бойова повістка є особливою, оскільки передбачає негайне прибуття до визначеного місця збору з подальшим відправленням до військової частини.

Такий документ має містить наступні дані:

ПІБ та адреса місця проживання військовозобов’язаного;

дата та час явки до визначеного місця збору;

назва та адреса військової частини;

перелік документів, які необхідно мати з собою;

підпис посадової особи, яка видала повістку;

печатка ТЦК.

Мобілізаційне розпорядження вручається військовозобов'язаному особисто.

Відповідальність за ігнорування бойової повістки

Неявка на збори після проходження медкомісії та визнання придатним є підставою для притягнення до кримінальної відповідальності за ухилення від військової служби.

Якщо проігнорувати бойову повістку, можна отримати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Нагадуємо, що повістки, які розсилаються поштою, згенеровані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Першими їх отримають ті, хто оновив свої військово-облікові дані в застосунку "Резерв+".

Важливо зазначити, що повістка вважається врученою, навіть якщо громадянин відмовився її отримати або був відсутнім за вказаною адресою.

Військовозобов'язані, які отримали повістку, зобов'язані з'явитися до ТЦК протягом 14 днів. Якщо вони не виконають цю вимогу, це стане підставою для притягнення до адміністративної відповідальності.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо загубилася повістка, надіслана поштою. У ТЦК вважатимуть лист врученим навіть, якщо він не дійшов до адресата.