Як вплине мобілізація молоді на демографію в Україні: вчена пояснила

Питання не лише в народжуваності

Призовний вік під час воєнного стану, згідно із законом про мобілізацію, настає з 25 років, проте в Україні заговорили про зниження мобілізаційного віку до 23-х та навіть 18-и років. Однак це може негативно позначитися на демографічній ситуації в нашій країні у майбутньому.

Так вважає директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова. Вона виступає проти зниження мобілізаційного віку з кількох причин.

"Я категорично проти. І питання тут не в народжуваності, а в тому, що 18-річний хлопець ще не має такої відповідальності за своє життя, як, наприклад, 25-річний, який не буде лізти на рожон і свідоміше ставиться до збереження власного здоров'я", — пояснила демограф в інтерв'ю "Українській правді".

Вона додала, що в підсумку це вплине й на демографічну ситуацію. Тому що, каже Лібанова, якщо максимальна кількість мобілізованих повернеться з фронту, то вони й дітей будуть народжувати, і самі будуть живі.

Варто зазначити, що Україна побила всі антирекорди щодо смертності та народжуваності. Ми опинилися на першому місці за смертністю у світі. При цьому, за показником народжуваності, наша країна зараз займає останню позицію в списку країн.

Демографічні проблеми України "Телеграф" обговорював з завідувачем відділу міграційних досліджень Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи Олексієм Позняком: Чоловіки не повернуться в Україну, і причина не лише у війні