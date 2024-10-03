Представители ТЦК нарушают права человека: что делать в таком случае

Юристы советуют сделать два звонка

В ходе проверки документов представители ТЦК и СП могут вручить повестку военнообязанному гражданину. Однако в повестке должна быть указана определенная информация.

Об этом рассказали адвокаты Руслан Мельник и Евгений Камышев для УНИАН. Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", военнообязанные мужчины получают повестки, которые должны содержать четко определенные реквизиты, а именно:

фамилия, имя и отчество и дата рождения гражданина, которому адресована повестка;

наименование территориального центра комплектования и социальной поддержки, издавшего повестку;

цель вызова в территориальный центр комплектования и социальной поддержки;

место, день и время явки по вызову;

подпись (электронная цифровая подпись) должностного лица, выдавшего (сформировавшего) повестку;

регистрационный номер повестки;

разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки.

Если мужчина игнорирует повестку, территориальный центр комплектования имеет право обратиться в полицию для его административного задержания. Полиция разыскивает лицо в течение 5 дней, а если это не удается, ТЦК направляет требование явиться в военкомат заказным письмом.

Что делать, если ТЦК превышает полномочия

Адвокаты рекомендуют, что если сотрудники ТЦК начинают нарушать права гражданина, важно поступать четко. Первый шаг — сделать два звонка: в полицию и в ВРП. Когда полиция приедет на место происшествия, можно подать заявление о правонарушениях со стороны работников ТЦК.

Это поможет зафиксировать ситуацию, а также обеспечит правовую защиту от возможных неправомерных действий со стороны представителей военкомата.

Ранее "Телеграф" писал, что такое боевая повестка, кто ее вручает и какое наказание за неявку в ТЦК. В документе должна быть указана определенная информация.