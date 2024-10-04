Літо повертається, але не всюди: якою буде погода в Україні на вихідних

Варто мати при собі парасольку

Цьогоріч осінь дивує українців тривалим майже літним теплом. Не будуть виключенням і наступні вихідні.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, 5-6 жовтня в Україні очікується переважно тепла погода, подекуди температура повітря сягатиме 26-27 градусів. Проте у ряді регіонів пройдуть дощі.

Захід України

В суботу, 5 жовтня, в західних областях буде хмарно з проясненнями, пройде помірний дощ. Температура повітря буде коливатись від +13 до +15 °C. Також очікується вітер з поривами до 10 м/с.

У неділю, 6 жовтня, на заході також буде хмарно з проясненнями, можливий помірний дощ. Темпера буде +13-17 °C. Знову дошкулятиме вітер 5-10 м/с.

Північ України

В суботу, 5 жовтня, у північних областях температура повітря коливатиметься від +13 до +23 °C. Очікується помірний дощ. Пориви вітру можуть сягати до 10 м/с.

У неділю, 6 жовтня, на півночі збережеться тепла погода, повітря прогріється до +21-23 °C. В більшості областей пройде помірний дощ, а на Житомирщині місцями можливі значні зливи.

Прогноз на 5 жовтня

Схід України

В суботу, 5 жовтня, у східних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря буде сягати +25-27 °C. Пориви вітру можуть сягати до 10 м/с.

У неділю, 6 жовтня, на сході теж буде без опадів. А вдень повітря прогріється до +25-27 °C.

Південь України

В суботу, 5 жовтня, у південних областях буде переважно без опадів, лише на Одещині місцями пройде короткочасний дощ. Температура повітря буде коливатись від +17 до +27 °C. Також очікується вітер з поривами до 10 м/с.

У неділю, 6 жовтня, на півдні також буде переважно без опадів, лише на Одещині та Миколаївщині можливий короткочасний дощ. Температура повітря буде сягати +22-27 °C.

Прогноз на 6 жовтня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомий український синоптик Ігор Кібальчич розповів, яка погода буде у жовтні в Україні.