Грозові зливи, але потепління: у яких областях зміниться погода у ці вихідні

Синоптики озвучили прогноз на 5 та 6 жовтня

Найближчими вихідними в частині областей України очікується дощова погода. Однак це не спричинить похолодання. Навпаки, на кілька градусів стане тепліше.

Такий прогноз було опубліковано на сайті Укргідрометцентру. Синоптики зазначають, що без опадів 5 та 6 жовтня залишиться лише східна частина країни.

Зазначається, що в неділю прийде невелике потепління і температура повітря в багатьох областях стане вищою на кілька градусів.

Так, у суботу, 5 жовтня, дощова погода очікується у всіх областях, крім Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської, Донецької, Луганської та Харківської. Температура повітря в центрі буде на рівні +22.. +24 градуси вдень. У північних областях – до +18 градусів вдень. Західну частину очікує температура до +15 градусів. На півдні та сході буде +25.. +26 градусів у цей день.

У неділю, 6 жовтня, дощі пройдуть у західних, центральних та північних областях. При цьому температура повітря на півдні підвищиться до +28. У західній частині буде від +15 до +17. До +27 градусів очікується у східних областях. У центрі очікується до +23 градусів, а у сірій частині — до +20.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомий український синоптик Ігор Кібальчич розповів, яка погода буде у жовтні в Україні.