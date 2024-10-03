Погода розділилась на осінь та літо: яким областям пощастить 4 жовтня
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В одних регіонах буде тепло, в інших — дощитиме
Погодні умови в Україні цьогоріч дивують своєю контрастністю. На Заході країни температура вже опускалася майже до зимових показників, а на горі Говерла навіть випав перший сніг. Натомість на Півдні та Сході України досі панує літня спека.
Синоптики фіксують значну різницю температур між регіонами — подекуди вона сягає 15 градусів. Така погодна "строкатість" зберігатиметься й надалі, що підтверджують прогнози на 4 жовтня. Їх опублікували в Українському гідрометеорологічному центрі.
Захід України
На заході країни очікуються найнижчі температури — від +12° до +17°. У регіоні буде хмарно, випадатимуть помірні дощі. На Закарпатті прогнозують значні опади. Вітер північно-східний, швидкістю 5-10 м/с. Нічна температура становитиме +8°…+13°.
Північ України
У північних областях температура повітря сягатиме +17°…+22°. Винятком стане Сумська область, де стовпчики термометрів підійматимуться до +23°. У Київській та Чернігівській областях місцями пройде невеликий дощ. Вночі температура триматиметься на позначці +8°…+13°.
Схід України
Східний регіон потішить теплою погодою. Тут буде сонячно та без опадів. Денна температура становитиме +21°…+26°. Вночі очікується +5°…+10°. Вітер південний, 5-10 м/с.
Південь України
На півдні України зберігатиметься літня погода. Температура повітря вдень сягатиме +22°…+25°. На узбережжі морів нічна температура триматиметься до +17°. Опадів не прогнозують.
Важливо: у повітрі зберігається підвищена запиленість через південно-східний вітер. Пил надходить з району Каспійського моря. Покращення ситуації очікується на вихідних із приходом атмосферного фронту та дощів. Винятком стане південно-східний регіон, де через відсутність опадів запиленість повітря зберігатиметься.
Раніше "Телеграф" також розповідав про те, у яких областях зміниться погода у ці вихідні. Очікуються грозові зливи, але буде потепління.