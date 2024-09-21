Бабине літо настане незабаром: синоптики прогнозують до +26

Синоптик поділилася своїм прогнозом

У неділю, 22 вересня, в Україні настане справжнє бабине літо і цілий тиждень стовпчики термометрів показуватимуть до +26 градусів тепла. Проте осінь теж починає нагадувати себе регулярними нічними похолоданнями.

Синоптики радять максимально насолоджуватись теплими осінніми днями, адже в деяких регіонах вже фіксуються перші заморозки. "Телеграф", посилаючись на прогноз Наталки Діденко, розповідає, якою буде погода в Україні вже найближчого тижня.

Погодні умови в нашій країні на найближчий тиждень будуть визначатися впливом антициклонів, які забезпечать нам аномально теплу, подекуди навіть спекотну погоду.

З неділі, 22 вересня, в Україні настане так зване бабине літо. Синоптик зазначає, що протягом тижня у всіх регіонах нашої країни спостерігатиметься суха комфортна погода з температурою до +26°C. Опади не прогнозуються.

Нічні та ранкові температури становитимуть +10-17°C. Вдень прогнозується тепла безвітряна погода — температура становитиме +22…+26 °С.

Зміна погоди у бік похолодання та дощів спостерігатиметься з 29 вересня.

Варто зазначити, що у Львові та Львівській області вже спостерігаються перші заморозки.

Автовласники діляться в соцмережах кадрами замерзлих вікон в автомобілях і нагадують, що зима наближається.

Нагадаємо, повінь у Центральній Європі посилюється — під воду йдуть нові міста, а кількість жертв зростає. За повідомленнями місцевої влади та ЗМІ, рівень води у річках продовжує підніматися, затоплюючи нові території.

Найбільше постраждали Польща, Чехія, Австрія та Румунія. Метеорологи попереджають про подальші опади у регіоні.

Крім цього, в Австрії погодні умови різко погіршилися: після рекордної серпневої спеки країну накрили снігопади. У деяких регіонах випало до 20 см опадів на добу. Заноси іноді досягають 30 сантиметрів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що вНайближчим часом вітряна погода в Україні ослабне. Очікується зменшення швидкості вітру у південно-західному напрямку.