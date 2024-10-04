Лето возвращается, но не везде: какой будет погода в Украине на выходных

Следует иметь при себе зонтик

В этом году осень удивляет украинцев длительным почти летним теплом. Не будут исключением и следующие выходные.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, 5-6 октября в Украине ожидается преимущественно теплая погода, местами температура воздуха будет достигать 26-27 градусов. Однако в ряде регионов пройдут дожди.

Запад Украины

В субботу, 5 октября, в западных областях будет облачно с прояснениями, пройдет умеренный дождь. Температура воздуха будет колебаться от +13 до +15 °C. Также ожидается ветер с порывами 10 м/с.

В воскресенье, 6 октября, на западе также будет облачно с прояснениями, возможен умеренный дождь. Темпера будет +13-17°C. Снова будет донимать ветер 5-10 м/с.

Север Украины

В субботу, 5 октября, в северных областях температура воздуха будет колебаться от +13 до +23 °C. Ожидается умеренный дождь. Порывы ветра могут достигать 10 м/с.

В воскресенье, 6 октября, на севере сохранится теплая погода, воздух прогреется до +21-23°C. В большинстве областей пройдет умеренный дождь, а в Житомирской области местами возможны значительные ливни.

Прогноз на 5 октября

Восток Украины

В субботу, 5 октября, в восточных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха будет достигать +25-27 °C. Порывы ветра могут достигать 10 м/с.

В воскресенье, 6 октября, на востоке тоже будет без осадков. Днем воздух прогреется до +25-27 °C.

Юг Украины

В субботу, 5 октября, в южных областях будет преимущественно без осадков, лишь в Одесской области местами пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха будет колебаться от +17 до +27 °C. Также ожидается ветер с порывами 10 м/с.

В воскресенье, 6 октября, на юге также будет преимущественно без осадков, только в Одесской и Николаевской областях возможен кратковременный дождь. Температура воздуха будет достигать +22-27 °C.

Прогноз на 6 октября

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известный украинский синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какая погода будет в октябре в Украине.