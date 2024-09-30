Літо затримується: в Україні збережеться аномальне тепло, але не усюди

Відомий синоптик озвучив прогноз на перші 10 днів жовтня

Перша декада жовтня на більшій частині території України очікується досить теплою, особливо у східних та південних областях. З південного сходу до нас надходитиме тепло з південних широт. Водночас, західні області України виявляться під впливом прохолоднішого повітря зі Скандинавського півострова. Крім того, тут частіше проходитимуть атмосферні фронти та випадатимуть опади.

Загалом, вся перша декада жовтня очікується тепліше за норму на 4 – 6 °С, у західній частині на 1 – 3 °С нижче за норму. Про це відомий синоптик Ігор Кібальчич розповів у коментарі сайту "Телеграф".

За словами синоптика, дощі розподіляться територією країни нерівномірно. Дефіцит опадів буде у південно-східних регіонах. Тут також збережеться найвищий рівень пожежної небезпеки та несприятливі умови для розвитку озимих культур. Найбільше опадів очікується у південно-західних та західних областях.

У вівторок, 1 жовтня, під впливом чорноморського циклону та його атмосферних фронтів очікуються дощі місцями у західних регіонах, Одеській області та Криму. На решті території країни переважно без опадів. Стійкий характер погоди слід очікувати також із 2 по 4 жовтня. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +11…+17°С, удень +20…+26°С. У західній частині вночі близько +3...+9°С, удень +12...+18°С.

Вдень 4 жовтня, а також протягом 5 та 6 жовтня вологі повітряні маси з Балканського півострова спричинять дощі на більшій частині території країни, починаючи із західних регіонів. І лише на південному сході продовжиться посушливий період із літньою температурою повітря. На Правобережжі встановиться класична осіння погода з величезним переважанням хмарного неба та невеликих дощів, тоді як на Лівобережжі України продовжиться метеорологічне літо.

З 7 по 10 жовтня серйозних змін у синоптичних умовах не прогнозується. Як і раніше, пануватиме аномально тепла погода, але поступово середня температура почне знижуватися через сезонні зміни, такі як скорочення світлового дня та зменшення висоти Сонця над горизонтом. На карті наочно видно, наскільки теплим очікується початок місяця у Східній Європі:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики розповіли, якою буде погода у жовтні в Україні. За їхніми прогнозами, кількість опадів очікується в межах норми.