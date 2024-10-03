"За замовчуванням" – це калька: експерт пояснив, як говорити українською правильно

Правильні відповідники до поширеного русизму "за замовчуванням"

В українській мові існують правильні відповідники до поширених русизмів, який багато хто досі використовує через незнання. Провідні експерти пояснюють, як грамотно висловлюватися.

Відомий український мовознавець Олександр Авраменко в ефірі телеканалу "1+1" звернув увагу на поширену мовну помилку, яку допускають українці. Йдеться про неправильний переклад російського вислову "по умолчанию", який часто перекладають як "за замовчуванням".

"З розвитком цифрових технологій у нашій мові з'являються нові слова на позначення нових понять. Одне з таких – "за замовчуванням". Яке багато українців засвоїли з англійської через російський переклад "по умолчанию"", – пояснює експерт.

Як сказати "по умолчанию" українською

За словами фахівця, такий переклад є калькою з російської мови. Натомість українська мова має власні влучні відповідники, які варто використовувати:

"усталене налаштування",

"як усталено",

"стандартне налаштування".

Авраменко наголошує, що в усій техніці, придбаній в Україні, де є українськомовне меню, правильно вживати словосполучення "за усталеним налаштуванням". Важливо зазначити, що використання правильних мовних конструкцій не лише збагачує нашу мову, але й допомагає позбутися русизмів, які все ще трапляються у повсякденному спілкуванні українців.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно говорити українською: "скриншот" чи "скріншот". Тут маємо послуговуватися одним правилом.