Ця помилка може кардинально змінити зміст речення: як правильно писати "щодо" українською

Як не заплутатися в українському правописі

У нетрях української граматики часто трапляються підступні пастки, які можуть збити з пантелику будь-кого. Одна з таких — правопис слова "щодо".

Здавалося б, дрібниця, але ця орфографічна дилема може суттєво вплинути на сенс написаного. Час запам'ятати, коли писати разом, а коли окремо, щоб не потрапити в халепу.

Коли пишемо разом?

"Щодо" — це складний прийменник, який пишеться разом. Його вживають, коли ми хочемо висловити ставлення до чогось або думку стосовно чогось.

Приклади:

"Міністерство освіти оприлюднило нові рекомендації щодо дистанційного навчання." "У нас виникли сумніви щодо правдивості цієї інформації." "Щодо вашого запитання про відпустку — ми розглянемо його на наступному засіданні."

А коли окремо?

"Що до" пишеться окремо, коли в реченні випадково зустрічаються сполучник "що" і прийменник "до". Це відбувається, коли "що" вводить підрядне речення, а "до" вказує на напрямок чи належність.

Приклади:

"Ми дізналися, що до нашого міста приїжджає відомий письменник." "Виявилося, що до складу експедиції входять науковці з різних країн." "Батьки зраділи, коли побачили, що до дітей повернувся апетит."

Як не помилитися?

Щоб визначити, чи писати разом, чи окремо, спробуйте замінити "щодо" на "стосовно" або "відносно". Якщо заміна можлива без втрати сенсу — пишіть разом. Якщо ж ні — швидше за все, це випадкова зустріч "що" і "до" в реченні.

Тож наступного разу, коли писатимете ці слова, згадайте наші поради. Вправляйтеся, експериментуйте, і нехай ваші тексти будуть не лише грамотними, а й живими та цікавими.

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