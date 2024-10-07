Архітектори, щирі вітання! Гарні листівки з професійним святом

Сьогодні — свято в архітекторів

У перший понеділок жовтня в Україні та світі відзначають День архітектора. Це фахівці, які займаються створенням проєктів різних об'єктів — будинків, парків, мостів, садів, метро та інших. У цей день архітекторів вітають із професійним святом.

Після Другої світової війни виникла гостра потреба в архітекторах. Адже треба було відновлювати міста, підприємства, пам'ятки архітектури. А для цього були потрібні кваліфіковані архітектори, які б добре спланували забудову. Так виник Міжнародний союз архітекторів, метою якого було створити для людей комфортні умови. Йшлося про поради щодо того, як розбудувати нові об'єкти та відновлювати старі.

А в 1985 році Міжнародний союз архітекторів запровадив Всесвітній день архітектури. Таку дату обрали невипадково, бо цього дня відзначають й Міжнародний день житла.

Від роботи архітекторів залежить, чи довго об'єкт перебуватиме в належному стані, чи не нашкодять йому певні погодні умови, який вигляд матиме будівля та чи органічно поєднуватиметься з іншими.

Принагідно "Телеграф" зібрав красиві картинки з Днем архітектора, аби ви могли привітати своїх знайомих, рідних, близьких з цим святом. Тож завантажуйте їх на свої телефони та відправляйте всім архітекторам.

Картинки з Днем архітектора 2024

Фото: Amazing Ukraine

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які релігійні свята відзначають в жовтні 2024 року. Перевірте, чи про всі ви пам'ятаєте.