Церковний календар на жовтень 2025: які свята відзначатимуть православні християни і греко-католики за новим стилем

У другому місяці осені небагато церковних подій

Цього жовтня православні християни та греко-католики відзначатимуть кілька релігійних свят. Пам’ятаємо, що за новоюліанським календарем церковні події відзначаємо на 13 днів раніше.

Другий місяць осені не багатий на релігійні події. "Телеграф" підготував для вас церковний календар на жовтень.

Мабуть, найголовнішою подією жовтня є Покрова Пресвятої Богородиці, яка за новим стилем припадає на початок місяця. В цей день віряни згадують про захист Матері Божої над Церквою та народом. Недарма в Україні цей день набув ще й національного значення, адже став святом козацтва та військових.

Церковний календар на жовтень 2025

1 жовтня — Покрова Пресвятої Богородиці;

6 жовтня — Святого апостола Фоми;

18 жовтня — Святого апостола і євангеліста Луки;

25 жовтня — Дмитрівська поминальна субота.

