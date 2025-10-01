Українців вразили цікаві "грибні квіти": як вони виглядають і де можна знайти (фото)

Зірковик має ефектний вигляд і складається з двох оболонок

В Україні зосереджена велика різноманітність грибів, наприклад келишки смугасті, які мають нестандартну форму. Окрім цього, на Вінниччині помітили цікаві "грибні квіти".

Фото "грибних квітів" поширили у фейсбук-спільноті "Гриби України". Йдеться про зірковик, який належить до родини зірковичних. Плодове тіло має округлу форму діаметром 2-5 сантиметрів. Коли зірковик молодий, він росте під землею. З часом гриб починає пробиватися на поверхню.

Гриб зірковик, фото Оксани Саврань

Зірковик складається з двох оболонок: коли зовнішня тріскає, тоді стає помітною кругла "серцевина" світло-коричневого кольору. З неї гриб виділяє спори у повітря. Натомість зовнішня оболонка ділиться на кілька частин, утворюючи своєрідну квітку з 5-10 пелюстками. Вона зазвичай має жовтувате або біле забарвлення. Зовнішня оболонка є доволі щільною, клейкуватою, а внутрішня — гладка і покрита борошнистим нальотом.

"Грибні квіти", фото Оксани Саврань

Зірковик можна знайти у період із липня по жовтень, часто після дощів. Він з'являється у хвойних, змішаних або листяних лісах, часто на піщаному ґрунті, а також у горах і на рівнинах. Хоча зірковик — дуже красивий гриб, його не можна їсти. Він є доволі жорстким і не має поживної цінності.

Зірковик не можна їсти, фото Оксани Саврань

Раніше "Телеграф" розповідав про цікавий гриб з великою "шапочкою", який помітили на Івано-Франківщині. Він має жовто-буре забарвлення.