Архитекторы, искренние поздравления! Красивые открытки с профессиональным праздником

Сегодня – праздник у архитекторов

В первый понедельник октября в Украине и мире отмечают День архитектора. Это специалисты, занимающиеся созданием проектов разных объектов – домов, парков, мостов, садов, метро и других. В этот день архитекторов поздравляют с профессиональным праздником.

После Второй мировой войны возникла острая потребность в архитекторах. Ведь нужно было восстанавливать города, предприятия, памятники архитектуры. А для этого требовались квалифицированные архитекторы, которые хорошо спланировали бы застройку. Так возник Международный союз архитекторов, целью которого было создать комфортные условия для людей. Речь шла о советах о том, как построить новые объекты и восстанавливать старые.

А в 1985 году Международный союз архитекторов ввел Всемирный день архитектуры. Такая дата была выбрана неслучайно, потому что в этот день отмечают и Международный день жилья.

От работы архитекторов зависит, долго ли объект будет находиться в надлежащем состоянии, не навредят ли ему определенные погодные условия, как будет выглядеть здание и органично ли будет сочетаться с другими.

"Телеграф" собрал красивые картинки с Днем архитектора, чтобы вы могли поздравить своих знакомых, родных, близких с этим праздником. Загружайте их на свои телефоны и отправляйте всем архитекторам.

Картинки с Днем архитектора 2024

Фото: Amazing Ukraine

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