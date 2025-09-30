Здобув сім премій "Оскар": який фільм з 90-х залишається популярним і зараз

"Список Шиндлера" отримав кілька премій "Оскара"

Існують фільми, які показували у кінотеатрах десятки років тому, однак вони залишаються цікавими глядачам. Йдеться не лише про стрічку "Титанік", але й про "Список Шиндлера".

У 1993 році на екрани вийшов фільм "Список Шиндлера" режисера Стівена Спілберга. Його створили за мотивами однойменного роману Томаса Кініллі, в основі якого — реальні події. В історичній драмі йдеться про переселення польських євреїв до Краківського гетто в 1939 році.

Головний герой — Оскар Шиндлер — німецький бізнесмен, який створює фабрику з виробництва кухонного приладдя, на яку працевлаштовує євреїв. Підприємець підробляє їм документи, що рятує євреїв від загибелі.

Постер фільму "Список Шиндлера", фото "Кінобаза"

Стрічку майже повністю зняли в чорно-білих кольорах, аби передати драматизм тих часів. Одним із найсильніших образів картини є дівчинка у червоному пальто. Вона допомогла зберегти життя понад 1200 євреїв. Головні ролі виконали Ліам Нісон, Бен Кінгслі, Рейф Файнз, Ембет Девідц.

"Список Шиндлера" відзначили сімома преміями "Оскар", зокрема у номінації "найкращий фільм". Також цією премією нагородили Стівена Спілберга як найкращого режисера та Стівена Заілляна за найкращий сценарій. Картина стала одним із найпотужніших фільмів про Голокост. Стрічка входить до списку 250 найкращих фільмів за версією IMDb.

Анонс фільму "Список Шиндлера"

