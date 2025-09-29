Календар на жовтень 2025: скільки свят та вихідних буде в українців

Другий місяць осені багатий на пам’ятні дати та свята

Жовтень — другий місяць осені та десятий у році. У ньому 31 день: 23 робочих і 8 вихідних. Цей місяць багатий на пам’ятні дати, державні, церковні та професійні свята. "Телеграф" підготував календар свят та важливих дат на жовтень.

Календар на жовтень 2025 року

1 жовтня – День ветерана, День захисників та захисниць України.

2 жовтня – День уролога, Міжнародний день соціального педагога.

4 жовтня — Всесвітній день тварин.

5 жовтня – День вчителя, День ТРО.

6 жовтня — Міжнародний день лікаря.

8 жовтня — День юриста.

9 жовтня — Всесвітній день пошти.

10 жовтня — День працівників стандартизації та метрології.

12 жовтня – День художника, День профспілок.

14 жовтня — Міжнародний день стандартизації.

16 жовтня — День анестезіолога.

18 жовтня — День працівників целюлозно-паперової промисловості.

19 жовтня — День працівників харчової промисловості.

20 жовтня — Міжнародний день лікаря та кулінара.

23 жовтня — День працівників реклами.

24 жовтня — День ООН.

25 жовтня — День військового капелана.

26 жовтня — День автомобіліста і дорожника.

27 жовтня — День української писемності та мови.

28 жовтня — День визволення України від фашистських загарбників.

31 жовтня — День Чорного моря.

Календар на жовтень 2025

Раніше "Телеграф" розповідав, що змінюється із 1 жовтня. Все, що треба знати про пенсії, податки та мобілізацію.