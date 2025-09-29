Календар на жовтень 2025: скільки свят та вихідних буде в українців
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Другий місяць осені багатий на пам’ятні дати та свята
Жовтень — другий місяць осені та десятий у році. У ньому 31 день: 23 робочих і 8 вихідних. Цей місяць багатий на пам’ятні дати, державні, церковні та професійні свята. "Телеграф" підготував календар свят та важливих дат на жовтень.
Календар на жовтень 2025 року
1 жовтня – День ветерана, День захисників та захисниць України.
2 жовтня – День уролога, Міжнародний день соціального педагога.
4 жовтня — Всесвітній день тварин.
5 жовтня – День вчителя, День ТРО.
6 жовтня — Міжнародний день лікаря.
8 жовтня — День юриста.
9 жовтня — Всесвітній день пошти.
10 жовтня — День працівників стандартизації та метрології.
12 жовтня – День художника, День профспілок.
14 жовтня — Міжнародний день стандартизації.
16 жовтня — День анестезіолога.
18 жовтня — День працівників целюлозно-паперової промисловості.
19 жовтня — День працівників харчової промисловості.
20 жовтня — Міжнародний день лікаря та кулінара.
23 жовтня — День працівників реклами.
24 жовтня — День ООН.
25 жовтня — День військового капелана.
26 жовтня — День автомобіліста і дорожника.
27 жовтня — День української писемності та мови.
28 жовтня — День визволення України від фашистських загарбників.
31 жовтня — День Чорного моря.
Раніше "Телеграф" розповідав, що змінюється із 1 жовтня. Все, що треба знати про пенсії, податки та мобілізацію.