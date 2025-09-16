Під неї танцювали у всьому світі: якою була найпопулярніша пісня 2005 року

Мадонна презентувала пісню Hung Up у 2005 році

Існують пісні, які залишаються у пам'яті слухачів десятки років. Це треки, які слухали попередні покоління, а згодом вони стали хітами для сучасників.

У 2005 році американська співачка Мадонна випустила трек Hung Up, який написала разом із Стюартом Прайсом, Бенні Андерсоном і Бйорном Ульвеусом. Композиція першою увійшла до альбому Confessions on a Dance Floor.

Мадонна у 2005 році, фото Getty Images

Hung Up була шалено популярною в усьому світі — вона увійшла у чарти 43 країн. Йдеться про США, Велику Британію, Канаду, Австралію, Австрію, Італію. Композиція стала однією з найуспішніших не лише в творчості Мадонни, але в історії музики. Трек продали тиражем у 10 мільйонів копій. Цікаво, що у пісні використали елемент з синглу Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) гурту ABBA. За це колектив отримав 800 тисяч доларів.

Кліп на пісню знімали в одинадцяти локаціях Лондона. Мадонна постала у відеороботі в трьох образах:

в боді в стилі 70-х, в якому героїня танцює біля хореографічного верстата;

в джинсах і куртці, в яких гуляє вулицею;

в джинсах і светрі, в яких вона танцює в клубі на ігровому автоматі Dance Dance Revolution.

Відеороботу створили в танцювальному стилі, що нагадує епоху диско. Станом на вересень 2025 року кліп Hung Up переглянуло понад 553 мільйони користувачів.

Мадонна - Hung Up

