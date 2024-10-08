Як ЗСУ відходили з Вугледару і чи дійсно не всіх поранених забрали

У певний момент утримання Вугледару втратило сенс

Відхід Збройних Сил України (ЗСУ) з Вугледару й досі викликає багато питань. Зокрема, чому не вдалось утримати місто та як наші війська залишали позиції.

Як зазначив полковник Олександр Охріменко, який очолив 72 окрему механізовану бригаду імені Чорних запорожців, виданню "Главком", ситуація у місті з кінця літа стала дуже напруженою, особливо на флангах, це не дозволяло утримувати надалі Вугледар.

"Фактично це вже було тактичне оточення – здійснювати евакуацію, поповнення боєприпасами вже було вкрай складно. Резерви, які раніше могли підходити, станом на 27-28 вересня вже були під вогневим впливом противника, на деяких ділянках він діставав навіть великокаліберною зброєю", — пояснює комбриг.

Вугледар 15.09

Вугледар 01.10

За його словами, на це накладалась ще й ситуація на півдні Донбасу. Вже до кінця вересня вона так змінилася, що утримання Вугледару втратило своє значення.

Охріменко додає, що на відхід ЗСУ з Вугледару вплинуло і співвідношення сил на фронті. Якщо на більшості лінії зіткнення це 1:3, то на цьому напрямку було 1:9.

"Об’єктивно можете зрозуміти, які були шанси на утримання цього населеного пункту і смуги оборони, що у зоні відповідальності бригади", — пояснює половник.

Вугледар 8.10

Комбриг 72 бригади наголошує, що після його прибуття у Вугледар, він почав налагоджувати схему поступового відходу сил ЗСУ, особливо з південної частини міста. Проте напружена ситуація та оточення населеного пункту не дали втілити все, як планувалось

"Перший етап виходу з міста був завершений, відтак частинами сил ми здійснили маневр для посилення південної та південно-східної околиці Вугледара. Але противник наростив зусилля і вийшов на рубежі з лівого флангу та взяв під вогневий контроль ті маршрути виходу, які були сплановані", — каже Охріменко.

Чи дійсно не усіх поранених евакуювали з Вугледару

За словами полковника, у місті, де йдуть настільки напружені бої, не можливо вивезти усі 100% поранених, але ЗСУ намагались.

"Евакуація здійснювалася. Частину поранених ми змогли евакуювати засобами медичних підрозділів, застосували бойові машини піхоти підрозділів, які були призначені для допомоги в евакуації. Але, на жаль, певну кількість людей ми не змогли забрати. Під вогнем противника групи евакуації, які виходили, інколи навіть не могли вийти до точки евакуації, точки зустрічі", — пояснює Охріменко.

Він ще раз підтверджує, що дійсно евакуювати усі 100% особового складу не вийшло. Водночас комбриг не називає цифри, додаючи, що кожен солдат важливий і цінний, і кожна втрата болюча. Проте втрати ЗСУ у Вугледарі значно менші, ніж в армії РФ.

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