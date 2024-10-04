Після виходу з Вугледара 72 ОМБр залишили без відпочинку: журналістка розкрила деталі

Вихід з міста не обійшовся без втрат

Знамениту 72-га окрему механізовану бригаду ім. Чорних Запорожців, яка вийшла з Вугледара, не відправили на відпочинок. Бійці тримали оборону міста понад 2 роки.

Про це своїй сторінці в Facebook повідомила воєнна кореспондентка Юлія Кірієнко-Мерінова. За її словами, інший підрозділ підвів бійців бригади.

"Стомлена, понівечена з втратами 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців не йде на відпочинок після виходу з Вугледару. Бійцям сказали займати позиції. Хоча під боком 123 миколаївське ТрО, яке просто відмовляється заходити", — написала Кірієнко-Мерінова.

За інформацією журналістки, саме цей підрозділ мав підтримати 72 ОМБр у Вугледарі. Але, за її словами, "піхота ТрО десь порозбігалась".

"А потім ще й комбат застрелився. Через них 72 затримала свій вихід з Вугліка. Бо сподівались. І так, офіційної команди на вихід з міста не було. Але командири на місцях бачили, що вже все. І як би не намагались організувати вихід, без втрат не обійшлось. Навіть один наш солдат це багато. Але не один, на жаль", — підкреслила Кірієнко-Мерінова.

Вона зазначила, в бригаді є 7 батальйонів. За словами журналістки, у кількох з них після боїв навколо Вугледару "просто не лишилось піхоти".

"Тепер, в такому стані бригада має ставати на лінію бойового зіткнення. Думаю, уявляєте, який морально-психологічний стан бійців. Навіть командири пишуть рапорти про усунення їх від командування. Я співчуваю 72. І співчуваю новому комбригу, який в такому стані отримав бригаду. Тримайтесь рідні! Ви найкращі. Стільки разів це доводили", – написала Кірієнко-Мерінова.

Нагадаємо, 2 жовтня ЗСУ офіційно вийшли з Вугледару. Як повідомив очільник Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, відступ відбувся організовано, й жодна одиниця української техніки не потрапила до рук ворога.