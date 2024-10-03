Куди після Вугледару підуть війська РФ: під загрозою два населені пункти (відео)

Подальший розвиток подій може бути дуже стрімким

У середу, 2 жовтня, ЗСУ офіційно вийшли з Вугледару згідно з наказом командування. Ворожі війська зайшли до міста і його повністю захопили. Вони зараз зайняті тим, щоб зміцнитись на місцевості та перегрупуватися.

За словами співзасновника та аналітика інтерактивної онлайн-карти бойових дій DeepState Романа Погорілого, далі армія РФ можливо почне просуватися у бік Курахового або Великої Новосілки Донецької області. Про це він розповів "Телеграфу" у своєму ексклюзивному коментарі.

"Про зупинку просування ворожих військ зараз дуже рано говорити. Зараз вони заволоділи Вугледаром і там повністю закріплюватимуться. Вони перегруповуватимуться. Подальші їхні кроки виявляться вже пізніше", — зазначив аналітик.

На думку Романа Погорілого, війська РФ можуть почати діяти за Авдіївським сценарієм. І якщо у ВСУ не готові позиції і ворог продовжить задіяти всі доступні йому ресурси, то, можливо, вони підуть у бік Курахового або Великої Новосілки на Донеччині.

"Ворог підтягнув до Вугледару ресурси і залучив додаткові сили. Там зараз сконцентровані і регулярні війська, і спецпідрозділи та окремі бригади БПЛА. Тому далі ми вже спостерігатимемо за їхніми діями і за тим, як вони будуть використовувати весь цей ресурс. Можливо вони почнуть хаотично просуватися у бік Курахового. Також можливо, що Велика Новосілка стане їхньою метою, щоб "закрити" Времівський виступ і всю південну частину Донецької області", — каже Погорілий.

Падіння Вугледару — що відомо

Вугледар – це місто у Волноваському районі Донецької області. Воно знаходиться приблизно за 57 кілометрів від Донецька. Оборонна операція у цьому районі тривала два роки.

В останні тижні ситуація у Вугледара погіршилася. Фіксувалося перекидання сил ворога до міста.

Минулого тижня у ЗМІ повідомили, що 72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців могла розпочати тактичний вихід із Вугледару. Проте згодом бійці бригади спростували це.

Днями росіяни заявили про захоплення міста. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували геолокаційні кадри та підтвердили, що війська РФ окупували Вугледар.

ЗСУ офіційно вийшли з Вугледару згідно з наказом командування 2 жовтня.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що аналітики Американського інституту вивчення війни (ISW) оцінили, що дасть росіянам захоплення Вугледара. Вони назвали причини, чому це навряд чи кардинально змінить перебіг наступальних операцій на заході на Донеччині.