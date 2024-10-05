Які населені пункти після захоплення Вугледару спробують окупувати росіяни: прогноз експертів (карта)

Ворог продовжує рух

Після захоплення Вугледара росіяни можуть обрати наступною ціллю населений пункт Велика Новосілка Запорізької області. Також вони можуть сконцентрувати зусилля на захопленні села Богоявленка Донецької області.

"Цілком імовірно, що найближчими тижнями російські війська спробують продовжити просування за Вугледар. На заході однією з імовірних цілей є населений пункт Велика Новосілка, Запорізької області, розташоване на трасі Т0509. За 8 км на північ розташований населений пункт Богоявленка", – прогнозують у розвідці Великої Британії.

Росіяни продовжують рух на Богоявленку з двох боків. Про це у Telegram написав український військовий журналіст Богдан Мирошников.

"Звісно, що має успіхи, бо співвідношення сил та засобів – кратне. Якщо не допускати серйозних помилок, то Богоявленку можна якийсь час потримати, щоб виграти час для наступних ліній оборони. А головне — не допустити швидкого просування до Успенівки, що сформує лівофлангові (з боку противника) кліщі для Курахового", — зазначив він.

Російський мілітарний канал пише, що вузол оборони ЗСУ в Богоявленці стає "наступною логічною ціллю". Зазначається, що російська армія веде бої біля Катеринівки, а також між Водяним та Катеринівкою.

Український військовий блогер та волонтер Олег Петренко поінформував, що росіяни просунулися на північний захід від Вугледару вздовж лісосмуг на глибину до 1,5 км. Він також дотримується думки, що ворог продовжить тиснути у напрямку Богоявленки. Також росіяни атакуватимуть маневреними групами широким фронтом уздовж балки Берестова, розташованої на північ від річки Кашлагач від Пречистівки до Вугледару, для розтягування сил ЗСУ.

Нагадаємо, співзасновник та аналітик інтерактивної онлайн-карти бойових дій DeepState Роман Погорілий дав "Телеграфу" прогноз, куди рухатимуться росіяни після захоплення Вугледару. Далі армія РФ, можливо, почне просуватися у бік Курахового або Великої Новосілки Донецької області.