Как ВСУ отступали из Угледара и действительно ли не всех раненых забрали

В определенный момент удержание Угледара потеряло смысл

Отход Вооруженных Сил Украины (ВСУ) из Угледара до сих пор вызывает много вопросов. В частности, почему не удалось удержать город и как наши войска оставляли позиции.

Как отметил полковник Александр Охрименко, возглавивший 72 отдельную механизированную бригаду имени Черных запорожцев, изданию "Главком", ситуация в городе с конца лета стала очень напряженной, особенно на флангах, это не позволяло удерживать в дальнейшем Угледар.

"Фактически это уже было тактическое оцепление — осуществлять эвакуацию, пополнение боеприпасами уже было крайне сложно. Резервы, которые раньше могли подходить, по состоянию на 27-28 сентября уже были под огневым влиянием противника, на некоторых участках он доставал даже крупнокалиберным оружием", — объясняет комбриг.

Угледар 15.09

Угледар 01.10

По его словам, на это накладывалась еще ситуация на юге Донбасса. Уже к концу сентября она так изменилась, что удержание Угледара утратило свое значение.

Охрименко добавляет, что на отход ВСУ из Угледара повлияло и соотношение сил на фронте. Если на большинстве линии соприкосновения это 1:3, то в этом направлении было 1:9.

"Объективно можете понять, какие были шансы на удержание этого населенного пункта и полосы обороны, находящиеся в зоне ответственности бригады", — объясняет половник.

Угледар 8.10

Комбриг 72 бригады отмечает, что по его прибытии в Угледар, он начал налаживать схему постепенного отхода сил ВСУ, особенно с южной части города. Однако напряженная ситуация и оцепление населенного пункта не дали воплотить все, как планировалось

"Первый этап выхода из города был завершен, поэтому частями сил мы совершили маневр для усиления южной и юго-восточной окраины Угледара. Но противник нарастил усилия и вышел на рубежи с левого фланга и взял под огневой контроль те маршруты выхода, которые были спланированы", – говорит Охрименко.

Действительно ли не всех раненых эвакуировали из Угледара

По словам полковника, в городе, где идут столь напряженные бои, невозможно вывезти все 100% раненых, но ВСУ пытались.

"Эвакуация осуществлялась. Часть раненых мы смогли эвакуировать средствами медицинских подразделений, применили боевые машины пехотных подразделений, которые были предназначены для помощи в эвакуации. Но, к сожалению, определенное количество людей мы не смогли забрать. Под огнем противника, выходившие группы эвакуации, иногда даже не могли подойти к точке эвакуации, точке встречи", — объясняет Охрименко.

Он еще раз подтверждает, что действительно эвакуировать все 100% личного состава не получилось. В то же время комбриг не называет цифры, добавляя, что каждый солдат важен и ценен, и каждая потеря болезненна. Однако потери ВСУ в Угледаре значительно меньше, чем у армии РФ.

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