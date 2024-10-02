Українські військові вийшли з Вугледару. Яка зараз ситуація у місті

Місто вщент зруйноване

Українське військове керівництво ухвалило рішення про відведення підрозділів з Вугледара. Це рішення було зумовлене необхідністю зберегти життя військовослужбовців та військову техніку, а також зайняти вигідні позиції для подальших операцій.

Про це офіційно повідомило керівництво ОСУВ "Хортиця". Російські війська, всупереч значним втратам, продовжували атаки на Вугледар. Використовуючи резерви для флангових ударів, вони виснажили українську оборону, створивши загрозу оточення міста.

Яка ситуація в місті Вугледар

До того, як ЗСУ вийшли з Вугледара, в місті залишалось 107 цивільних. Вони відмовились від евакуації. До 2022 року у Вугледарі проживало понад 15 тисяч людей.

Понад 2 роки місто обороняла 72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців. 24 вересня росіяни спробували просуватися з флангів, а в останні дні почали з’являтись повідомлення про вихід армії РФ на околиці міста. Через те, що Вугледар — невеличке місто, тримати оборону в ньому надзвичайно важко. Тому 1 жовтня росіяни почали закріплюватись у різних районах Вугледара, хоча ЗСУ ще утримували окремі позиції.

Фото до та після "визволення" Вугледару:

Раніше "Телеграф" також розповідав, що дасть росіянам захоплення Вугледару. Аналітики ISW дали оцінку.