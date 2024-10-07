Як сказати українською "насильно мил не будеш": Авраменко навів аж п’ять варіантів перекладу

Як можна замінити поширений русизм "насильно милим не будеш"

У процесі очищення української мови від русизмів важливо не лише уникати очевидних помилок. Треба намагатися замінювати кальковані фразеологізми питомо українськими відповідниками.

Найвідоміший учитель України Олександр Авраменко звернув увагу на поширену проблему дослівного перекладу російських фразеологізмів. Цього разу мовознавець запропонував одразу п'ять колоритних українських відповідників до російської приказки "насильно мил не будеш".

Багато хто намагається перекласти російську приказку "насильно мил не будеш" дослівно – "насильно милим не будеш". І хоча всі слова в такому перекладі українські, сама конструкція залишається чужорідною для нашої мови.

Багатство української фразеології

"Українських відповідників, хоч греблю гати", – наголошує Авраменко, пропонуючи замість калькованого перекладу використовувати автентичні українські приказки, які влучно передають ту саму думку:

"Силою не будеш милою" – найближчий за змістом відповідник, який зберігає ідею неможливості примусового почуття. "Не можна нелюба любити" – приказка, що підкреслює природність і щирість справжніх почуттів. "Силуваним конем не поїдеш" – метафорична приказка, яка через зрозумілий образ передає марність примусу. "Силою колодязь копати – води не пити" – народна мудрість про безрезультатність примусової праці. "Не поможуть і чари, як хто кому не до пари" – найбільш поетичний варіант, що додає до основної думки елемент фольклору.

Це ще один приклад того, наскільки багатою є українська мова на власні засоби вираження думок і почуттів. Замість того, щоб перекладати чужі приказки, варто звертатися до скарбниці української народної мудрості, яка пропонує безліч влучних і колоритних висловів.

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