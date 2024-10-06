Не осоромтеся у перукарні: як українською правильно називати "челку" і "виски"

Багато хто робить помилки в цих словах

Багато українців із самого початку війни переходять на рідну мову. Втім, іноді з деякими її особливостями у ряду громадян можуть виникати проблеми. Наприклад, під час походу до перукарні. Там можуть зустрітися одразу кілька слів, які багато хто забуває.

"Телеграф" розповість про них. Одним з них є слово "челка". Її українською часто помилково називають "чолкою" або навіть "чілкою". При цьому в нашій рідній мові є одразу кілька красивих і точних слів, якими правильно називати цю частину волосся: "чубчик", "чубок" або "гривка".

Друге складне слово — "висок". Слід запам’ятати, що українською ця частина тіла називається "скроня".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як правильно сказати українською "девичник". На жаль, у повсякденному спілкуванні ще широко використовуються русизми та запозичені слова.

Також "Телеграф" пояснював, як правильно сказати українською мовою "не умничай". Це суржик, натомість краще вживати інші слова, про які ви могли не знати.