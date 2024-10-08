"Не всі бізнеси мають виживати": політолог розніс економічне бронювання

Рішення ще має затвердити Верховна Рада

Впровадження в Україні економічного бронювання від мобілізації дійсно може викликати розкол у суспільстві. Необхідно бронювати лише тих працівників, які корисні для держави.

Про це "Телеграфу" розповів політичний експерт Тарас Загородній. Водночас він нагадав, що рішення ще не ухвалене.

"Тобто виявляється, а чого військовий не може собі купити за 35 тисяч, умовно кажучи, зарплату і піти відпочити. А якийсь банкірчик, який жирує, сидить на ОВДП (облігаціях внутрішніх державних позик. — Ред.), виявляється, може. Я тут повністю погоджуюсь, що це розколює суспільство", — зазначив він.

На думку експерта, повинна бути чітка визначеність пріоритетних галузей, де повинні працювати люди пріоритетних спеціальностей. За його словами, не повинно бути критеріїв, чи сплачує людина податки.

"Там має бути критерій корисності чи некорисності. Тобто фрезерувальник, який виточує снаряд чи, наприклад, якусь деталь для снаряда, отримує 27 чи 30 тис. грн і працює на оборону, виявляється повинен підпадати під мобілізацію, а якийсь жирний банкірчик, який жирує у себе в теплому офісі, не кредитує ВПК або якийсь менеджер, який обслуговує елітні автомобілі, торгівлю… Це що значить, вони повинні не йти? Це маячня абсолютно", — підкреслив Загородній.

Він зазначив, що зараз для держави важлива тільки оборона. Експерт додав, що одне робоче місце в машинобудуванні, а саме в ВПК, створює ще вісім робочих місць.

"Я категорично проти, щоб всі галузі у нас вважалися однаковими. Не всі бізнеси повинні виживати. Зараз важливе тільки все що стосується безпеки: виробництво військової техніки, композитних матеріалів для дронів, електродвигунів, вибухівки. Стосовно соціальних товарів — ті хто працює, наприклад, у виробництві хліба, соціальних товарів, які потрібні для забезпечення країни. І все. А все інше, вибачте, зовсім інше питання", — зазначив він.

Нагадаємо, народний депутат Ярослав Железняк із посиланням на заступника міністра економіки Віталія Кондратова повідомив, що рішення про економічне бронювання від мобілізації вже ухвалено. За його словами, залишається лише дочекатися схвалення політичного керівництва.