Економічне бронювання поставили на паузу через Зеленського: що його обурило

Тепер чиновники проводитимуть аудит

У вівторок, 8 жовтня, Кабінет міністрів України призупинив дію окремих положень щодо визначення критично важливих підприємств до 15 листопада 2024 року. Таке рішення було ухвалено через обурення президента України Володимира Зеленського, спричинене бронюванням 1,5 мільйона осіб.

Текст відповідного документа опубліковано виданням The Page. Достовірність рішення також підтвердили поінформовані джерела ЕП в уряді.

"Президент був на нараді. Обурювався, що забронювали 1,5 мільйона", – процитувало видання слова високопоставленого співрозмовника.

Таким чином, Міністерство економіки зобов’язали провести аудит рішень щодо визначення критично важливих підприємств та організацій до 15 листопада. До 20 числа відомство має поінформувати уряд про результати.

Зазначається, що економічне та оборонне відомства спільно мають підготувати та подати Кабміну проект рішення щодо перевірки обґрунтованості бронювання військовозобов’язаних та можливого скасування відстрочки від призову у разі виявлення необґрунтованих випадків.

"Зупинення до 15 листопада 2024 р. дії положень Критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки", – йдеться у документі.

На підставі викладеного вище центральні органи виконавчої влади, обласні адміністрації та інші державні органи не зможуть визначати такі підприємства до остаточного врегулювання питання.

Нагадаємо, про те, чи можуть заброньовані працівники виїжджати за кордон у відрядження, розповіла адвокат Марина Бекало. Вона нагадала, що це передбачено п. 2-6 Правил перетину кордону.