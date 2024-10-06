Економічне бронювання веде до ще більшого розколу суспільства - Гарік Корогодський
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Відомий український підприємець Гарік Корогодський висловився з приводу економічного бронювання в Україні. На його думку, ця ініціатива здатна ще більше розколоти наше суспільство, але для бізнесу таке рішення є дуже зручною річчю
НАМАГАЮСЯ
Не висловлюватися з болючих питань, але тут не втримався.
Стосовно економічного бронювання.
Плюсів в нього набагато більше, ніж недоліків.
І для бюджету, і проти хабарників.
Вада взагалі одна.
З боку моралі це вонючка, яке веде до ще більшого розколу суспільства.
Тому я проти нього.
Хоча, як для бізнесу, надто зручна річ
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