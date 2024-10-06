Відомий український підприємець Гарік Корогодський висловився з приводу економічного бронювання в Україні. На його думку, ця ініціатива здатна ще більше розколоти наше суспільство, але для бізнесу таке рішення є дуже зручною річчю

НАМАГАЮСЯ

Не висловлюватися з болючих питань, але тут не втримався.

Стосовно економічного бронювання.

Плюсів в нього набагато більше, ніж недоліків.

І для бюджету, і проти хабарників.

Вада взагалі одна.

З боку моралі це вонючка, яке веде до ще більшого розколу суспільства.

Тому я проти нього.

Хоча, як для бізнесу, надто зручна річ