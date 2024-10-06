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Економічне бронювання веде до ще більшого розколу суспільства - Гарік Корогодський

Автор
Гарік Корогодський
Дата публікації
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Автор
Економічне бронювання Новина оновлена 07 жовтня 2024, 00:04
Економічне бронювання. Фото Колаж "Телеграфу"

Відомий український підприємець Гарік Корогодський висловився з приводу економічного бронювання в Україні. На його думку, ця ініціатива здатна ще більше розколоти наше суспільство, але для бізнесу таке рішення є дуже зручною річчю

НАМАГАЮСЯ

Не висловлюватися з болючих питань, але тут не втримався.

Стосовно економічного бронювання.

Плюсів в нього набагато більше, ніж недоліків.

І для бюджету, і проти хабарників.

Вада взагалі одна.

З боку моралі це вонючка, яке веде до ще більшого розколу суспільства.

Тому я проти нього.

Хоча, як для бізнесу, надто зручна річ

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Теги:
#Думка #Блог #Бронювання #Гарік Корогодський