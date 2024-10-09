Причин отказать в бронировании сотрудника стало больше: какие изменения внес Кабмин

Информация о военнообязанном должна быть в соответствующем реестре

Правительство внесло значительные изменения в правила бронирования мужчин призывного возраста во время обновления "Порядка бронирования военнообязанных во время военного положения средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг".

В соответствии с постановлением от 1 октября 2024 года №1125, государственные органы и предприятия могут получить отказ в бронировании сотрудника. Причинами для этого могут послужить отсутствие информации о военнообязанном в соответствующем реестре или не подтверждение сотрудником правильности своих военно-учетных данных.

Таким образом, возможность бронирования актуальна лишь для военнообязанных, которые не только состоят на военном учете и имеют соответствующий документ, но и подтвердили правильность своих учетных данных и не объявлены в розыск по представлению территориального центра комплектования.

Критерии для предприятий, которые могут бронировать сотрудников

Также Кабинет министров четко прописал критерии, которым предприятия должны соответствовать, чтобы быть признанными критически важными для экономики и жизнедеятельности:

значительные суммы уплаченных налогов и валютных поступлений,

стратегическое значение для экономики и безопасности государства,

важность для определенной отрасли национальной экономики,

важная роль в обеспечении потребностей территориального общества.

Для получения права забронировать от 50% своих работников, предприятия должны соответствовать как минимум двум из определенных критериев, говорится в документе.

Почему бронирование на паузе

В Украине готовились к внедрению системы экономического бронирования, которая позволит получить отсрочку от мобилизации и другим категориям сотрудников не только на критически важных предприятиях.

Однако Кабмин приостановил даже действие отдельных положений по определению критически важных предприятий до 15 ноября 2024 года. Такое решение было принято из-за возмущения президента Украины Владимира Зеленского, вызванного бронированием 1,5 миллиона человек.

Теперь экономическое и оборонное ведомства совместно должны представить Кабмину проект решения по проверке обоснованности бронирования военнообязанных и возможной отмены отсрочки от призыва в случае выявления необоснованных случаев.

Кроме того, центральные органы исполнительной власти, областные администрации и другие государственные органы не смогут определять предприятия, которые являются критически важными для функционирования экономики, до окончательного урегулирования вопроса.