У росіян "підгоріло" через ідею заборонити російську мову на перервах

Коментарі буквально просочені імперськими замашками та шовінізмом

Новину про те, що в Україні хочуть заборонити російську мову на перервах у школі опублікували російські ЗМІ. В коментарях набігла купа росіян, які, що не дивно, почали принижувати українську мову та всіляко погрожувати українцям.

Так, допис про ініціативу нардепки Наталії Піпи опублікували на каналі RT у Telegram. Також там повідомили про те, що ідею підтримали у Міністерстві освіти.

"Телеграф" заскрінив коментарі росіян під цим дописом. Абсолютна більшість з них — об’єктивно далекі від адекватності і буквально просочені імперськими замашками та шовінізмом. Переконайтеся самі.

Як бачимо, для підписників пабліку RT не існує ні української мови, ні українців як нації. Абсолютна більшість коментарів знецінює саме поняття України та української культури, що, будемо відверті, аж ніяк не дивує.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як Росія перетворювала українську мову на "колгоспну". Понад 300 років український народ боровся за право розмовляти своєю рідною мовою.